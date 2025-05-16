"Ни у кого нет сомнений, что Рашид Маматкулович — качественный специалист. Рахимов доказывает это своей работой. У него есть действующий контракт. С окончанием сезона он не заканчивается", - цитирует Айбатова "Матч ТВ".
Рашид Рахимов стал главным тренером "Рубина" в 2023 году, ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе", грозненском "Ахмате", пермском "Амкаре" и московском "Локомотиве".
После 28-ми сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя набранными очками. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с подмосковными "Химками".
В "Рубине" рассказали, продолжит ли Рашид Рахимов работу на посту главного тренера
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался о работе главного тренера Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"