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Комличенко: максимально принципиально победить "Спартак"

Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал победу над "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Устал. Эмоции супер! Кайф. Будем готовиться к суперфиналу с ЦСКА. Жест при праздновании гола? Это моим родным. Максимально принципиально победить "Спартак", - цитирует Комличенко Источник: "СЭ".

В четверг, 15 мая, "Ростов" обыграл в Москве "Спартак" в финальном матче Пути регионов Кубка России со счетом 2:1. Нападающий Николай Комличенко отметился победным мячом, забитым на 78-й минуте игры.

Таким образом ростовчане вышли в Суперфинал турнира, где сыграют 1 июня против столичного ЦСКА. Встреча пройдет в "Лужниках" и начнется в 18:30 по местному времени

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