"Надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку "Спартак" не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы", - приводит слова Белоуса "СЭ".
Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в 28 матчах чемпионата России набрали 51 очко, которое позволяет на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, столичный клуб в Кубке России дошёл до финала Пути регионов, где проиграл "Ростову" со счётом 1:2.
Юрий Белоус: Станкович в "Спартаке" провалил все, что можно
Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"