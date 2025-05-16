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Источник: "Локомотив" близок к трансферу боливийского форварда за €1,5 млн

Московский «Локомотив» сумел договориться о снижении стоимости нападающего «Олвэйс Рэди» — Мойсеса Паниагуа.
Фото: IMAGO
Как сообщает El Crack, «Локомотив» ведёт финальные переговоры о трансфере боливийского нападающего Мойзеса Паниагуа. Изначально клуб «Олвэйс Рэди» запрашивал за игрока €1,7 млн, однако москвичам удалось снизить сумму до €1,5 млн.

Стороны близки к окончательной договоренности, и в ближайшее время боливийская команда должна дать ответ по переходу 17-летнего футболиста.

Всего за первую команду «Олвэйс Рэди» Паниагуа уже успел провести 76 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Текущая рыночная стоимость боливийского форварда составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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