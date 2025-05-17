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Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, выступавших в РПЛ

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав поделился своим мнением о сильнейших бразильцах, выступавших в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК ЦСКА
«Номер один для меня, это Даниэль Карвальо. Также могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона. Они тоже были очень хороши, но лучший всё равно Карвальо», — заявил Вагнер Лав «Советскому спорту».

Даниэль Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год. За это время он провел 140 матчей, забив 26 голов и отдав 45 результативных передач. Вместе с командой выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, а также стал футболистом года в том же сезоне. Карвальо дважды становился чемпионом России и четыре раза — обладателем Кубка страны.

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