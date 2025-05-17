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Селюк: главная проблема "Спартака" — это трансферы. У новичков не получается, это психологически бьет по Станковичу

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что неудачные зимние приобретения ударили по психологическому состоянию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Зимой, когда открылось трансферное окно, пошли слухи, что хотят купить этих, других, я узнал этот югославский менталитет. Я сразу тогда сказал, что все эти трансферы приведут клуб к краху. И я в который раз убедился, что главная проблема «Спартака» — это как раз трансферы.

Начинается весенняя часть чемпионата и то, что у новичков мало что получается, психологически бьет по Станковичу, ведь все эти приобретения были сделаны при его участии. Деян понимает всю ответственность и начинает нервничать. Он пытается что-то сделать, но посмотрите, перестал забивать даже Угальде. Сейчас уже самому Станковичу нужен психотерапевт, достаточно просто посмотреть на его действия в последних матчах», — заявил Селюк «Матч ТВ».

В течение зимнего трансферного окна «Спартак» пополнился тремя игроками. Среди них: нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, трансфер которого обошелся в 18,7 миллиона евро, вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта», стоимость которого составила 10 миллионов, и вратарь Илья Помазун из ЦСКА, перешедший за 1,5 миллиона.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 40 матчей, одержав 23 победы, 6 раз сыграв вничью и 11 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 28 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Красно-белым предстоят матчи против «Крыльев Советов» и «Химок».

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