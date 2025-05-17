«Семак — лучший тренер в России. Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Сергей всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан был очень хорош.
Поэтому у него есть навык и возможности справляться с бразильцами «Зенита», — заявил Вагнер Лав «Чемпионату».
Сергей Семак играл вместе с Вагнером Лавом за ЦСКА в 2004 году и провел на одном поле 17 матчей.
Семак начал свою карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба «Зенит» в мае 2018 года. До этого он уже полтора года руководил командой «Уфа».
За время работы под руководством Семака «Зенит» одержал шесть побед в Российской Премьер-Лиге, дважды завоевал Кубок и пять раз — Суперкубок России. В мае 2024 года «Зенит» продлил соглашение с Семаком до конца сезона-2029/30.
Вагнер Лав: Семак — лучший тренер в России
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав высоко оценил работу Сергея Семака и его умение находить подход к легионерам в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"