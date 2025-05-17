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Гарсия: Каррера сделал много хороших вещей для меня

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия высказался о работе с Массимо Каррерой в АЕКе.
Фото: ФК "Спартак"
- Давно не разговаривал с Каррерой. Но я глубоко уважаю Массимо. Он сделал много хороших вещей для меня. Благодарю его за все, что он говорил про меня, - сказал Гарсия "СЭ".

Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Ливай Гарсия перешел в "Спартак" из АЕКа зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро. В текущем сезоне Ливай Гарсия провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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