- Давно не разговаривал с Каррерой. Но я глубоко уважаю Массимо. Он сделал много хороших вещей для меня. Благодарю его за все, что он говорил про меня, - сказал Гарсия "СЭ".
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.
Ливай Гарсия перешел в "Спартак" из АЕКа зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро. В текущем сезоне Ливай Гарсия провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Гарсия: Каррера сделал много хороших вещей для меня
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия высказался о работе с Массимо Каррерой в АЕКе.
Фото: ФК "Спартак"