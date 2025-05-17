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Белоус: Станкович провалил все, что можно

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил работу главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку "Спартак" не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы, - сказал Белоус "СЭ".

Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае прошлого года. Под руководством сербского специалиста красно-белые сыграли 39 матчей, где одержали 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в таблице РПЛ с 51 очком.

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