- Надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку "Спартак" не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы, - сказал Белоус "СЭ".
Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае прошлого года. Под руководством сербского специалиста красно-белые сыграли 39 матчей, где одержали 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в таблице РПЛ с 51 очком.
Белоус: Станкович провалил все, что можно
Футбольный функционер Юрий Белоус оценил работу главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"