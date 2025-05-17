- Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер. И "Оренбург", и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы... Меня удовлетворило все на сто процентов. Мы могли забить три-четыре мяча. Все хорошо.
Сегодня, матчем между "Оренбургом" и "Краснодаром" стартовал предпоследний, 29-й тур российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1.
Таким образом за один тур до конца чемпионата команда Мурада Мусаева набрала 64 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.
Источник: "Матч ТВ"
Мусаев - о победе над "Оренбургом": ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в 29-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"