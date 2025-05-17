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"Это пенальти". Экс-арбитр Лапочкин заявил об ошибке судьи матча "Оренбург" - "Краснодар"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил правильность решения главного судьи матча "Оренбург" - "Краснодар" не назначать пенальти в ворота "быков" в концовке второго тайма.
Фото: РПЛ
"В момент касания мяча рука была отставлена, что увеличивает объем тела. Это пенальти. Судье тяжело, ведь это прострел, непонятно, как сильно рука отставлена, но на видео видно, что происходит контакт мяча и руки. Рука прижимается к телу именно после контакта с мячом. Изначально контакт происходит, когда рука отставлена. И только от силы удара она прижимается. Безусловно, это сложный момент", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

"Оренбург" и "Краснодар" встречались друг с другом 17 мая в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1. Этот матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

Описываемый эпизод случился в концовке матча: после прострела мяч в штрафной площади гостей попал в руку защитника "Краснодара" Витора Тормены. Однако главный арбитр принял решение не назначать пенальти в ворота краснодарской команды.

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