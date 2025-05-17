"Это пенальти". Экс-арбитр Лапочкин заявил об ошибке судьи матча "Оренбург" - "Краснодар"

"В момент касания мяча рука была отставлена, что увеличивает объем тела. Это пенальти. Судье тяжело, ведь это прострел, непонятно, как сильно рука отставлена, но на видео видно, что происходит контакт мяча и руки. Рука прижимается к телу именно после контакта с мячом. Изначально контакт происходит, когда рука отставлена. И только от силы удара она прижимается. Безусловно, это сложный момент", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
"Оренбург" и "Краснодар" встречались друг с другом 17 мая в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1. Этот матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.
Описываемый эпизод случился в концовке матча: после прострела мяч в штрафной площади гостей попал в руку защитника "Краснодара" Витора Тормены. Однако главный арбитр принял решение не назначать пенальти в ворота краснодарской команды.