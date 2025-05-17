Стрепетов: "Зениту" будет очень сложно настроиться на матч с "Ростовом"

"Зениту" после многочисленной критики в свой адрес, я думаю, будет очень сложно настроиться на игру. И тут Семак должен определиться с составом — чтобы на поле было не просто 11 фамилий, а 11 игроков, у которых в голове должна быть только победа. Потому что шансы побороться за чемпионство еще есть. И петербуржцам, конечно, победа нужна гораздо больше, чем "Ростову", - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Ростовом" и петербургским "Зенитом" состоится в воскресенье, 18 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
На данный момент команда Сергея Семака с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У подопечных Джонатана Альбы на счету 38 очков, которые позволяют сейчас располагаться на восьмой строчке.