"Маловероятно, что Семака уволят из "Зенита" после этого сезона. Сергей Богданович уже доказал, что умеет работать и побеждать. Также тренерский штаб — это не только Семак, а ещё много людей — аналитики, тренеры по вратарям и другие. Верх глупости убрать весь этот чернозём и привезти непонятно какого специалиста. Им надо дальше работать и совершенствовать все ветви управления клубом", — приводит слова Белоуса Legalbet.
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Вместе с ним сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
В текущем сезоне "Зенит" в 28 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 60 очков, которые а данный момент позволяют команде Сергея Семака занимать второе место в турнирной таблице. Отставание петербуржцев от текущего лидера - "Краснодара" - составляет 4 очка при наличии у них одного матча в запасе.
Белоус оценил вероятность увольнения Семака из "Зенита" после этого сезона
Футбольный функционер Юрий Белоус оценил вероятность увольнения главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака после этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"