При этом сообщается, что официальных предложений футболист ещё не получал. В то же время у него на данный момент нет предложений от клубов Российской Премьер-Лиги. Решение по будущему полузащитника ещё не принято.
Дмитрий Рыбчинский выступает за "Оренбург" с лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 4 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: к хавбеку "Оренбурга" Рыбчинскому проявляют интерес клубы из Швейцарии и Израиля
По информации СМИ, в услугах правого полузащитника "Оренбурга" Дмитрия Рыбчинского заинтересованы клубы из Швейцарии и Израиля.
Фото: ФК "Оренбург"