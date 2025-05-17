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Созин: губернатор Самарской области только гадит "Крыльям Советов"

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на информацию о том, что правительство Самарской области собирается проверить на полиграфе ряд игроков "Крыльев Советов".
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Губернатор Самарской области никак не остановится. Но никто и ничего там не докажет. Это просто слабые игроки. Это был не договорной матч, а низкое качество футболистов. Других забот в Самарской губернии, видимо, нет. Губернатор занимается только тем, что гадит своему клубу", - приводит слова Созина Legalbet.

Указанные выше планы возникли у руководства региона после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором "Крылья Советов" потерпели поражение от нижегородского "Пари НН" со счётом 2:5. Отсюда возникли подозрения о том, что матч мог носить договорной характер.

По информации СМИ, игроками, которых хотели проверить на детекторе лжи, являются защитники Роман Евгеньев и Илья Гапонов, а также голкипер Сергей Песьяковю

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