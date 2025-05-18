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Адиев высказался о возможном уходе Руденко из "Химок"

Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев высказался о возможном уходе Александра Руденко.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
— Он довольно качественный футболист и думаю, что может составить конкуренцию в больших клубах.

— Не слышали ничего об интересе "железнодорожников" к нему?

— Нет, этим сейчас не интересуюсь. Меня интересует подготовка команды к предстоящим матчам, - цитирует Адиева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Руденко провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1 миллион евро, контракт нападающего с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Александр Руденко заявил о желании покинуть "Химки", по информации СМИ, к футболисту проявляет интерес московский "Локомотив".

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