— Он довольно качественный футболист и думаю, что может составить конкуренцию в больших клубах.
— Не слышали ничего об интересе "железнодорожников" к нему?
— Нет, этим сейчас не интересуюсь. Меня интересует подготовка команды к предстоящим матчам, - цитирует Адиева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Руденко провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1 миллион евро, контракт нападающего с подмосковным клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Александр Руденко заявил о желании покинуть "Химки", по информации СМИ, к футболисту проявляет интерес московский "Локомотив".
Адиев высказался о возможном уходе Руденко из "Химок"
Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев высказался о возможном уходе Александра Руденко.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ