"Спартаку" ни в коем случае не надо увольнять Станкевича. Из клуба просто перевести на другую должность, поднять зарплату, удвоить премиальные за вклад в развитие латиноамериканского футбола, посадить на лавку рядом с Добвней для мотивации чахлого Угальде, с функцией бросаться на судей и тренеров противника", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
После 28-ми сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Сегодня, 18-го мая, "Спартак" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:30 по московскому времени. Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов "Ростову" (1:2).
Зарема: Станковичу нужно удвоить премиальные за вклад в развитие латиноамериканского футбола
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о работе Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"