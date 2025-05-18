"Даже если "Химки" пройдут лицензирование и останутся в РПЛ на следующий сезон, вероятность моего ухода большая. У меня есть договорённость на шесть игр, я пришёл сюда для этого. Будем обсуждать, но большая вероятность, что уйду", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Напомним, что Магомед Адиев является исполняющим обязанности главного тренера подмосковных "Химок" после отставки Франка Артиги. Ранее Адиев работал в грозненском "Ахмате" и сборной Казахстана.
После 29-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги команда Франка Артиги сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Адиев: с большой вероятностью я покину "Химки", даже если клуб останется в РПЛ
Главный тренер подмосковных "Химок" Магомед Адиев высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Химки"