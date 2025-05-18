- Станкович переживает максимально за результат. Ему неприятно, что в такой момент команда начала проигрывать. Руководству клуба не стоит увольнять Станковича. Нужно доверить ему команду на следующий сезон, а уже потом делать выводы, - сказал Деменко "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае прошлого года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 39 матчей, одержали 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. На данный момент "Спартак" занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 51 очком.
Деменко: руководству "Спартака" не стоит увольнять Станковича
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко поделился мнением об эмоциональном поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"