Пономарев: не удивлюсь, если в следующем году ЦСКА будет претендовать на чемпионский титул

Не удивлюсь, если в следующем году ЦСКА будет претендовать на чемпионский титул. Они почувствовали вкус победы, но понимают, что выигрывать можно только за счет хорошей работы. Заниматься на поле дуракавалянием, как "Спартак", непозволительно. ЦСКА вкалывает всю игру, - сказал Пономарев "Матч ТВ".
На данный момент команда Марко Николича занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 55 очков в 28 встречах. "Армейцы" не проигрывают в чемпионате на протяжении 12 матчей - 7 побед и 5 ничьих. Также 1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".
Последний раз красно-синие становились чемпионами России в сезоне-2015/2016.