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Лепехин: если в этом сезоне "Зенит" чемпионом не станет, то будущее Соболева в клубе будет под вопросом

Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин порассуждал о будущем Александра Соболева, если сине-бело-голубые не выиграют чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- . Если в этом сезоне "Зенит" чемпионом не станет, то будущее Соболева в клубе будет под вопросом, потому при таких условиях начнется разбор полетов и поиск виновных, как это обычно и бывает в любом клубе в случае неудачи, - сказал Лепехин "РБ Спорт".

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего в текущем сезоне игрок провел 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.

14 мая Александр Соболев не забил 11-метровый удар в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (2:2 общ, 3:4 пен).

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