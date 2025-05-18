Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Ростов
19:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Шинник
0 - 3 0 3
Сокол2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 1 2 1
Фулхэм2 тайм
Лестер
1 - 0 1 0
Ипсвич2 тайм
Арсенал
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
20:00
БетисНе начат
Валенсия
20:00
АтлетикНе начат
Барселона
20:00
ВильярреалНе начат
Осасуна
20:00
ЭспаньолНе начат
Лас-Пальмас
20:00
ЛеганесНе начат
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат
Вальядолид
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
20:00
ЖиронаНе начат
Мальорка
20:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
21:45
НаполиНе начат
Рома
21:45
МиланНе начат
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
Фиорентина
21:45
БолоньяНе начат
Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
21:45
ЛациоНе начат
Ювентус
21:45
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
ТориноНе начат
Монца
21:45
ЭмполиНе начат

"Двойка". Защитник "Спартака" Мангаш оценил сезон для команды

Игрок "Спартака" Рикарду Мангаш поставил двойку команде за этот сезон.
Фото: ФК "Спартак"
"Какую оценку могу поставить сезону, с учетом того, что нет трофеев? Это сложно. Мы не выиграли ничего. "Спартак" должен выигрывать. Наверное, "двойку", - цитирует Мангаша "Матч ТВ".

Сегодня, 18 мая, московский "Спартак" переиграл в Самаре "Крылья Советов" в матче 29-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:0. Ранее на этой неделе красно?белые проиграли на своем поле "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России (1:2) и завершили свое выступление на турнире.

На данный момент москвичи набрали 54 очка и занимают четвертую строчку в турнирной таблице, отставая за один тур до конца чемпионата от топ-3 на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится