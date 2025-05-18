"Какую оценку могу поставить сезону, с учетом того, что нет трофеев? Это сложно. Мы не выиграли ничего. "Спартак" должен выигрывать. Наверное, "двойку", - цитирует Мангаша "Матч ТВ".
Сегодня, 18 мая, московский "Спартак" переиграл в Самаре "Крылья Советов" в матче 29-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:0. Ранее на этой неделе красно?белые проиграли на своем поле "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России (1:2) и завершили свое выступление на турнире.
На данный момент москвичи набрали 54 очка и занимают четвертую строчку в турнирной таблице, отставая за один тур до конца чемпионата от топ-3 на один балл.
"Двойка". Защитник "Спартака" Мангаш оценил сезон для команды
Игрок "Спартака" Рикарду Мангаш поставил двойку команде за этот сезон.
Фото: ФК "Спартак"