"Лучшие - Помазун и Довбня, сыграли на ноль (смеется). В каждой шутке есть доля правды. Здесь сложно кого-то выделять", - сказал Титов Metaratings.
"Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0. Довбня появился на поле на 70-й минуте встречи, заменив Помазуна. Для 38-летнего голкипера этот выход стал дебютным в составе красно-белых.
Титов назвал Помазуна и Довбню лучшими игроками "Спартака" в матче с "Крыльями Советов"
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов назвал вратарей красно-белых Илью Помазуна и Александра Довбню лучшими игроками в матче с "Крыльями Советов" в 29-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат