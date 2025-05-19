"Спартаку" пора назначить русского тренера. Вот у "Динамо" уже есть хороший пример Гусева. "Спартаку" надо назначить Игнашевича. Это парень с хорошей головой и перспективой. Он и оборону сможет выстроить, а то у них разброс и шатания, вот команда и летит. Ничего страшного, что он играл за ЦСКА, сейчас в этом нет ничего особенного. Вот Онопко работал в ЦСКА и даже эмблему целовал, хотя спартаковец", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич после завершения карьеры футболиста начал занимать тренерской деятельностью: с июня 2020 года по март 2021 года занимал должность главного тренера московского "Торпедо", а с октября 2021 года до июня 2024 года - калининградской "Балтики".
Будучи тренером, Игнашевич достиг таких наивысших достижений, как завоевание серебряных медалей Первой лиги сезона-2022/23 (что означало получение командой право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге) и выход в Суперфинал Кубка России сезона-2023/24.
В настоящее время главным тренером московского "Спартака" является Деян Станкович. Сербский специалист занимает эту должность с мая 2024 года.
"Парень с хорошей головой". Пономарёв назвал русского тренера, который должен возглавить "Спартак"
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением о выборе специалиста для назначения главным тренером московского "Спартака".
Фото: РФС