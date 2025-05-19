- На данный момент "Зенит" сильнее "Краснодара" - у "быков" нет обоймы футболистов. Очень хорошо, что судьба решается в последнем туре. "Зенит" в любом случае выиграет свой матч, а у "Краснодара" очень тяжёлая игра с "Динамо", которое сейчас в очень хорошей форме. Я не знаю, что сделал с этой командой Ролан Гусев, но я смотрел их матч со "Спартаком", и они сыграли очень здорово. Вообще все футболисты хорошо играют в начале и в конце сезона, чтобы остаться в команде, - передаёт слова Джанашии "Чемпионат".
"Краснодар" является лидером чемпионской гонки Российской премьер-лиги, набрав 64 очка в 29 матчах, у ближайшего преследователя "быков" "Зенита" 63 очка при преимуществе в личных встречах (0:2, 4:1). В заключительном туре сине-бело-голубые сыграют на своём поле с находящимся в зоне стыковых матчей грозненским "Ахматом", "Краснодар" примет на своём поле московское "Динамо", которое с 56 очками находится на третьем месте, опережая на 1 очко имеющий игру в запасе ЦСКА.
Бело-голубые одержали три победы в трёх матчах РПЛ после увольнения чешского главного тренера Марцела Лички и назначения исполняющим его обязанности российского специалиста Ролана Гусева.
Джанашия: "Зенит" сильнее "Краснодара". "Динамо" в хорошей форме, не знаю, что сделал с командой Ролан Гусев
Экс-нападающий "Локомотива" Заза Джанашия высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ТАСС