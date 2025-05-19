- ЦСКА победит, потому что команда на кураже. И перед финалом Кубка России "армейцам" как раз нужна победа, чтобы ощутить победную поступь. ЦСКА будет играть на максимуме, других вариантов нет. Если ты выходишь на игру, ты на вполноги не сможешь обыграть никого. Думаю, что ЦСКА выиграет, причём сыграет "на ноль", - передаёт слова Бокова Metaratings.ru.
ЦСКА набрал 55 очков в 28 матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице четвёртое место, на одно очко отставая от московского "Динамо" при игре в запасе. 19 мая красно-синие проведут выездной матч 29 тура чемпионата России со столичным "Локомотивом", занимающим шестое место с 49 очками в 28 матчах.
1 июня ЦСКА предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России, соперником "армейцев" в матче за трофей станет "Ростов".
Экс-защитник ЦСКА Боков дал прогноз на матч красно-синих с "Локомотивом"
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 29 тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА