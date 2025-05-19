Президент "Ростова" прояснил ситуацию с возможной сменой руководства клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на информацию об уходе из клуба всего руководства и тренерского штаба после Суперфинала Кубка России.

Фото: ФК "Ростов"





Ранее в СМИ появилась информация, что после завершения Суперфинала Кубка России с участием "Ростова" будет объявлено об уходе из клуба всего руководства, включая президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина, всего тренерского штаба, а также большей части сотрудников клубного офиса и ряда игроков команды. При этом Рыскин подтвердил, что лично он планирует по окончании сезона-2024/2025 оставить свою должность в клубе.



"СЭ": руководство и тренерский штаб "Ростова" объявят об уходе после Суперфинала Кубка России



Спортивный директор "Ростова" Рыскин: ухожу после окончания сезона



"Ростов" отреагировал на информацию о предстоящих масштабных изменениях в клубе - Данная информация не соответствует действительности. Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, всё решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме. На этой неделе матч в Махачкале, а на следующей очень важный для нас финал Кубка России. ...Алексей Рыскин подтвердил, что покинет клуб по итогам сезона? Пообщались с Алексеем. У него накопилась усталость. Но вопрос о его уходе остаётся открытым, - передаёт слова Арутюнянца " РБ Спорт ".Ранее в СМИ появилась информация, что после завершения Суперфинала Кубка России с участием "Ростова" будет объявлено об уходе из клуба всего руководства, включая президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина, всего тренерского штаба, а также большей части сотрудников клубного офиса и ряда игроков команды. При этом Рыскин подтвердил, что лично он планирует по окончании сезона-2024/2025 оставить свою должность в клубе.