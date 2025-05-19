— Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?
— Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.
— Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?
— Он должен был этого ожидать, — заявил Аршавин «Чемпионату».
14-го мая петербургский «Зенит» уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 3:4 — пен.). Александр Соболев вышел на замену во втором тайме и не реализовал первый удар в послематчевой серии пенальти.
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Аршавин — о пенальти Соболева в матче с ЦСКА: нельзя так бить. Он должен был ожидать хейта
Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказал мнение о нереализованном пенальти форварда Александра Соболева в серии 11-метровых в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"