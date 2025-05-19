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Аршавин: руководство "Спартака" должно жёстко наказывать Станковича за его поведение

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жёстко наказывать», — заявил Аршавин «Чемпионату».

В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 41 матч, одержав 24 победы, 6 раз сыграв вничью и 11 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 29 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очко. До конца чемпионата остался один тур. Красно-белым предстоит матчи против подмосковных «Химок».

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