«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жёстко наказывать», — заявил Аршавин «Чемпионату».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 41 матч, одержав 24 победы, 6 раз сыграв вничью и 11 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 29 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очко. До конца чемпионата остался один тур. Красно-белым предстоит матчи против подмосковных «Химок».
Аршавин: руководство "Спартака" должно жёстко наказывать Станковича за его поведение
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2).
Фото: ФК "Спартак"