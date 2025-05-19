В "Краснодаре" сообщили о DDoS-атаке на сайт перед матчем с "Динамо"

"В последние два дня пропускная способность сервера превышена в шесть раз. Помимо высокой нагрузки на сайт со стороны обычных пользователей, активно происходят DDoS-атаки, цель которых – максимально затруднить онлайн-продажу билетов. Обращаем ваше внимание, что клубное приложение временно недоступно. Купить билеты можно только через личный кабинет на нашем официальном сайте", - сообщили в пресс-службе.
"Краснодар" сыграет с московским "Динамо" на домашнем стадионе 24 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы краснодарцы впервые станут чемпионами Российской Премьер-Лиги. Перед заключительным туром "быки" опережают идущий вторым "Зенит" на один балл. Петербуржцам в субботу предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против грозненского "Ахмата".