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В "Краснодаре" сообщили о DDoS-атаке на сайт перед матчем с "Динамо"

Пресс-служба "Краснодара" разъяснила причину сбоя в работе клубного сайта на фоне ажиотажа перед игрой с московским "Динамо" в 30-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"В последние два дня пропускная способность сервера превышена в шесть раз. Помимо высокой нагрузки на сайт со стороны обычных пользователей, активно происходят DDoS-атаки, цель которых – максимально затруднить онлайн-продажу билетов. Обращаем ваше внимание, что клубное приложение временно недоступно. Купить билеты можно только через личный кабинет на нашем официальном сайте", - сообщили в пресс-службе.

"Краснодар" сыграет с московским "Динамо" на домашнем стадионе 24 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы краснодарцы впервые станут чемпионами Российской Премьер-Лиги. Перед заключительным туром "быки" опережают идущий вторым "Зенит" на один балл. Петербуржцам в субботу предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против грозненского "Ахмата".

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