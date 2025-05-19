"У Станковича обычное поведение - бегает, кричит, бутылки кидает. Что такого в этом? Это нормально. Все тренеры в РПЛ так себя ведут, ничего плохого в этом нет, не стоит критиковать Деяна", - сказал Жирков "РБ Спорт".
Станкович возглавил "Спартак" летом прошлого года, заключив с клубом двухлетний контракт. Под руководством сербского специалиста красно-белые идут пятыми в Российской Премьер-Лиге, а также дошли до финала Кубка России в Пути регионов.
Жирков поддержал Станковича: не стоит критиковать Деяна
Бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков считает, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович подвергается незаслуженной критике за свою эмоциональность.
Фото: ФК "Зенит"