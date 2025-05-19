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Луческу отказался от приглашения на юбилей "Зенита"

Бывший тренер "Зенита" румынский специалист Мирча Луческу рассказал, почему отказался от приглашения на юбилей петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду", - приводит слова румына golazo.ro.

Луческу возглавлял "Зенит" в 2016–2017, в его тренерской карьере также были клубы из Украины "Шахтер" и киевское "Динамо". Сейчас 79-летний специалист работает со сборной Румынии.

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