"Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приду", - приводит слова румына golazo.ro.
Луческу возглавлял "Зенит" в 2016–2017, в его тренерской карьере также были клубы из Украины "Шахтер" и киевское "Динамо". Сейчас 79-летний специалист работает со сборной Румынии.
Луческу отказался от приглашения на юбилей "Зенита"
Бывший тренер "Зенита" румынский специалист Мирча Луческу рассказал, почему отказался от приглашения на юбилей петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"