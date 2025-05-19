"У нас еще ничего не закончилось", - приводит "Чемпионат" слова Нагорных.
Напомним, вчера, 19 мая после матча 29-го тура РПЛ между столичными "Локомотивом" и ЦСКА, который завершился вничью со счетом 2:2, защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян эмоционально высказался о количестве своего игрового времени и будущем в клубе.
Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года.
Нагорных - о высказывании Тикнизяна: у нас еще ничего не закончилось
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на высказывание защитника Наира Тикнизяна после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"