"Если человек хочет уйти — это его право. Это его личное дело. Если хочет — значит, считает, что так надо. Отстранение от тренировок? Такой информации нет, не обсуждали данный вопрос", - цитирует Филатова "СЭ".
Вчера, 19-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. После матча защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян выступил с жестким монологом заявив, что летом хочет перемен. Ранее в СМИ появилась информация, что Тикнизян отстранен от тренировочных занятий с основной командой.
После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. "Железнодорожники" потеряли математические шансы на попадание в топ-5 РПЛ по итогам сезона.
В "Локомотиве" прокомментировали информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал информацию об отстранении Наира Тикнизяна от тренировок.
Фото: ФК "Локомотив"