"Зачем смотреть в паспорт? Есть физиология и ментальность. Он играет, забивает и радует нас своими голами, победами, высказываниями, присутствием. Дайте ему насладиться и играть. Его приход в "Акрон" вывел команду на новый уровень", - цитирует Черчесова "СЭ".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета этого года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.
Черчесов считает, что приход Дзюбы вывел "Акрон" на новый уровень
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"