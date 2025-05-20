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Дркушич: поражение от ЦСКА было тяжелым, мы все хотели выйти в Суперфинал Кубка России

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о поражении от ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжелое поражение. Мы все хотели выйти в суперфинал, но не получилось. Надо отдать все силы в чемпионате и надеяться на лучшее", - цитирует Дркушича "Матч ТВ".

Напомним, что петербургский "Зенит" на своем поле уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 3:4 - пен.) и вылетел из турнира. "Армейцы" сыграют в Суперфинале турнира с "Ростовом". Команда Сергея Семака является действующим обладателем трофея, а также бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.

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