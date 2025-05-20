"Тяжелое поражение. Мы все хотели выйти в суперфинал, но не получилось. Надо отдать все силы в чемпионате и надеяться на лучшее", - цитирует Дркушича "Матч ТВ".
Напомним, что петербургский "Зенит" на своем поле уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 3:4 - пен.) и вылетел из турнира. "Армейцы" сыграют в Суперфинале турнира с "Ростовом". Команда Сергея Семака является действующим обладателем трофея, а также бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
Дркушич: поражение от ЦСКА было тяжелым, мы все хотели выйти в Суперфинал Кубка России
Фото: ФК "Зенит"