"Порыв души. Видно, что его не устраивает сложившаяся ситуация. Думаю, следующий сезон он точно не будет играть в "Локомотиве", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Вчера, 19-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. После матча защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян выступил с жестким монологом заявив, что летом хочет перемен. Ранее в СМИ появилась информация, что Тикнизян отстранен от тренировочных занятий с основной командой.
После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. "Железнодорожники" потеряли математические шансы на попадание в топ-5 РПЛ по итогам сезона.
Аршавин: в следующем сезоне Тикнизян точно не будет играть в "Локомотиве"
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слова защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна после матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"