- Выступили примерно так, как и должны были. Пусть, может, и по нижней планке. Все-таки могли быть пятыми или четвертыми. Если бы уже совсем сильно повезло, то могли быть и третьими. Вот это и уровень нынешнего "Локомотива" — от третьего до шестого места, - сказал Геркус "Матч ТВ".
19 мая в домашнем матче 29 тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА, упустив преимущество в два мяча. В составе "железнодорожников" дублем отметился Дмитрий Воробьев. Сыграв вничью, команда Михаила Галактионова осталась на шестом месте и потеряла шансы на попадание в топ-5.
Геркус: вот это и уровень нынешнего "Локомотива" — от третьего до шестого места
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус оценил выступление "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"