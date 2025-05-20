- Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь. Ну я — и не лидер. Как это может быть? - сказал Аршавин Sport24.
Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне российский нападающий провел 23 матча во всех турнирах за тольяттинский "Акрон", в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Аршавин - Дзюбе: не надо говорить то, что ты не знаешь
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на интервью Артема Дзюбы, в котором он заявил, что не считает Аршавина лидером.
Фото: ФК "Зенит"