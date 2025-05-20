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Аршавин - Дзюбе: не надо говорить то, что ты не знаешь

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на интервью Артема Дзюбы, в котором он заявил, что не считает Аршавина лидером.
Фото: ФК "Зенит"
- Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь. Ну я — и не лидер. Как это может быть? - сказал Аршавин Sport24.

Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне российский нападающий провел 23 матча во всех турнирах за тольяттинский "Акрон", в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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