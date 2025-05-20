— Как себя чувствует Бистрович? Примет ли он участие в Суперфинале Кубка России?
— Впереди еще 2 недели, рано говорить. Но слава богу, серьезной травмы действительно удалось избежать.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович 19 мая не смог завершить матч 29-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" и был заменен на 21?й минуте встречи. Позже хорватский футболист покинул стадион на костылях.
24 мая ЦСКА в 30-м туре РПЛ дома сыграют против нижегородского "Пари НН", а 1 июня "армейцы" в Суперфинале Кубка России встретятся с "Ростовом".
Источник: "Матч ТВ"
В ЦСКА рассказали, что Бистрович избежал серьёзной травмы в матче с "Локомотивом"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья полузащитника "армейского" клуба Кристияна Бистровича.
Фото: ПФК ЦСКА