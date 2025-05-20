"Вылет "Спартака" из Кубка? С одной стороны, результат непредсказуем, но "Ростов" абсолютно заслуженно обыграл "Спартак". Лично я хотел испытать ностальгические чувства, сыграв против красно-белых при переполненных "Лужниках", но победил сильнейший. Может, в будущем еще сыграем со "Спартаком". С "Ростовом" легко в финале не будет", - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 потерпел поражение от "Ростова" со счётом 1:2. Благодаря этому южане пробились в Суперфинал, который состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники". Соперником "Ростова" будет московский ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
"Армейцы", в свою очередь, в финале Пути РПЛ по итогам двух матчей прошли петербургский "Зенит", выиграв в серии пенальти.
Бабаев: хотел испытать ностальгические чувства, сыграв против "Спартака" в "Лужниках"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение московского "Спартака" в финале Кубка России "Ростову".
Фото: ПФК ЦСКА