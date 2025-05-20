Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, помимо Российской Премьер-Лиги 47-летний специалист имеет варианты продолжения тренерской карьеры в других странах. В частности, он ведет переговоры с клубами из Израиля и Кипра.
Напомним, Марцел Личка 1 мая после двух лет работы покинул пост главного тренера московского "Динамо". Ранее чешский тренер возглавлял брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка Белоруссии, и "Оренбург".
Карпов: "Пари НН" рассматривает Личку в качестве альтернативы Гончаренко на следующий сезон
По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" рассматривает Марцела Личку в качестве альтернативы Виктора Гончаренко на посту главного тренера в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва