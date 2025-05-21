"В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству "Черноморца". Мне кажется, это решаемый вопрос", - сказал Митрофанов "Матч ТВ".
Ранее появлялась информация, что "Черноморец" не может пройти лицензирование из-за отсутствия стадиона с необходимой категории РФС. В новороссийском клубе рассматривают вариант с арендой арены в Сочи или Краснодаре. За тур до конца сезона команда идет третьей в Первой Лиге.
В РФС назвали "решаемым" вопрос с лицензированием "Черноморца" для участия в РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о проблемах "Черноморца" с получением лицензии для участия в РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"