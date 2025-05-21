Полузащитник красно-белых был удален на 93-й минуте встречи Финала турнира в Пути регионов. Арбитр Кирилл Левников вынес такой вердикт после подсказки из ВАР-комнаты.
Матч завершился победой "Ростова" со счетом 2:1. Ростовчане сыграют в Суперфинале Кубка России с ЦСКА, игра пройдет в "Лужниках" 1 июня.
Источник: "Матч ТВ"
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по удалению Умярова в Кубке России с "Ростовом"
"Спартак" обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по красной карточке Наиля Умярова в матче Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"