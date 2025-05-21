"Вендел входит в тройку лучших футболистов РПЛ. Он это доказывает каждую игру, так что очень тяжело без него", - сказал Дркушич "Матч ТВ".
В матче 27-го тура чемпионата против "Пари НН" (2:1) Вендел получил травму, из-за которой футболист выбыл до конца сезона. Бразильский полузащитник покинет "Зенит" летом, перейдя в бразильский "Ботафого".
Дркушич включил Вендела в тройку лучших футболистов РПЛ
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич заявил, что считает своего одноклубника Маркуса Вендела одним из трех лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"