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Дркушич включил Вендела в тройку лучших футболистов РПЛ

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич заявил, что считает своего одноклубника Маркуса Вендела одним из трех лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел входит в тройку лучших футболистов РПЛ. Он это доказывает каждую игру, так что очень тяжело без него", - сказал Дркушич "Матч ТВ".

В матче 27-го тура чемпионата против "Пари НН" (2:1) Вендел получил травму, из-за которой футболист выбыл до конца сезона. Бразильский полузащитник покинет "Зенит" летом, перейдя в бразильский "Ботафого".

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