"Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной. Он уделяет много времени вопросам, которым не может столько уделять, работая в клубе", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости".
Напомним, что в конце февраля этого года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", однако продолжил занимать аналогичную должность в национальной команде России. В июне сборная России сыграет на домашнем стадионе с национальной командой Нигерии, а также проведет выездную встречу с Белоруссией.
Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин рассматривается на пост главного тренера московского "Динамо".
В РФС высказались о возможности Валерия Карпина стать главным тренером клуба РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию, что Валерий Карпин может стать главным тренером клуба РПЛ.
Фото: РФС