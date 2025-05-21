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В РФС высказались о возможности Валерия Карпина стать главным тренером клуба РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию, что Валерий Карпин может стать главным тренером клуба РПЛ.
Фото: РФС
"Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной. Он уделяет много времени вопросам, которым не может столько уделять, работая в клубе", - приводит слова Митрофанова "РИА Новости".

Напомним, что в конце февраля этого года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", однако продолжил занимать аналогичную должность в национальной команде России. В июне сборная России сыграет на домашнем стадионе с национальной командой Нигерии, а также проведет выездную встречу с Белоруссией.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин рассматривается на пост главного тренера московского "Динамо".

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