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Баринник: пришло время "Краснодара" завоевать первый трофей, но верится в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Пришло время "Краснодара" завоевать первый трофей, но верится в "Зенит". Мы знаем, как настраивается "Динамо". Тут возможен любой результат.

Но всё будет зависеть от матча в Краснодаре. Даже второе место в РПЛ нельзя будет рассматривать как неудачу для "Зенита", - цитирует Баранника "Чемпионат".

После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на один балл. В 30-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", а петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".

Напомним, что в мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания. Команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА.

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