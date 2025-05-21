Баринник: пришло время "Краснодара" завоевать первый трофей, но верится в "Зенит"

"Пришло время "Краснодара" завоевать первый трофей, но верится в "Зенит". Мы знаем, как настраивается "Динамо". Тут возможен любой результат.
Но всё будет зависеть от матча в Краснодаре. Даже второе место в РПЛ нельзя будет рассматривать как неудачу для "Зенита", - цитирует Баранника "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на один балл. В 30-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", а петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".
Напомним, что в мае этого года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания. Команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА.