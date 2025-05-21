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"СЭ": Вендел останется в "Зените", сделка с "Ботафого" отменена

Вендел продолжит выступать за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Вендел вернется в Санкт-Петербург и продолжит восстановление от травмы в составе "Зенита". Петербуржцы и "Ботафого" решили расторгнуть трансферное соглашение. Сообщается, что владелец бразильского клуба испытывает финансовые проблемы - "Ботафого" вынужден отказываться от многих сделок.

Напомним, что в зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел у "Ботафого" нападающего Луиса Энрике, в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу должен был присоединиться Вендел.

Всего бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 150 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 36 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 30-м туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле "Ахмат".

Источник: "СЭ".

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