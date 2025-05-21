По информации источника, Вендел вернется в Санкт-Петербург и продолжит восстановление от травмы в составе "Зенита". Петербуржцы и "Ботафого" решили расторгнуть трансферное соглашение. Сообщается, что владелец бразильского клуба испытывает финансовые проблемы - "Ботафого" вынужден отказываться от многих сделок.
Напомним, что в зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел у "Ботафого" нападающего Луиса Энрике, в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу должен был присоединиться Вендел.
Всего бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 150 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 36 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 30-м туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле "Ахмат".
Источник: "СЭ".
"СЭ": Вендел останется в "Зените", сделка с "Ботафого" отменена
Вендел продолжит выступать за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"