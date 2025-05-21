"Оставил бы я Соболева в "Зените" или нет? Вопрос, есть ли сейчас на него спрос. Я думаю, что, когда "Зенит" приобретал его, это было рассчитано на дальнейшую перспективу, не на один сезон. Все зависит от того, будет ли Соболев соответствовать уровню клуба", - цитирует Семшова Metaratings.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 6 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63-мя набранными очками.
Семшов: думаю, что "Зенит" приобретал Соболева на перспективу
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался об игре форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"