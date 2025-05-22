— Как думаете, Гусева утвердят главным тренером "Динамо"?
— Думаю, "Динамо" оставит Гусева, если под его руководством команда выиграет четыре игры.
Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" после того, как клуб 1 мая расстался с Марцелом Личкой. Под его руководством бело-голубые одержали три победы в трёх матчах и сохраняют шансы на завоевание бронзовых медалей чемпионата России.
В заключительном туре текущего сезона РПЛ "Динамо" 24 мая на выезде сыграет против "Краснодара". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин назвал условие, при котором "Динамо" утвердит Гусева главным тренером
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал условие, при котором московское "Динамо" утвердит Ролана Гусева главным тренером команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва